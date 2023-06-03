內地女法律博士生悼刺警男 控煽動提堂 7‧28再訊

【本報訊】來自內地的法律系博士女生涉嫌於今年元旦日，在銅鑼灣崇光百貨外，擺花及手持電子蠟燭，悼念2021年7月1日刺警後自殺亡的梁健輝。事隔半年，涉案女生被控煽動罪，案件昨在西九龍法院提堂。被告暫時毋須答辯，法庭將案押後至7月28日再提訊，以便進一步調查，期間被告須還押。

被指擬掛涉歷史事件海報 23歲被告曾雨璇，報稱是法律博士學生。控方申請將案押後，以便執法人員進一步調查，並反對被告保釋。辯方有保釋申請，並提出一系列保釋條件讓法庭考慮。裁判官聽罷陳詞後，拒絕被告擔保外出，被告放棄每8天保釋覆核權利。

被告案發當日遭拘捕，其後獲執法部門批准保釋。據了解，近日有人將一些大型海報連信寄給被告，內容牽涉歷史事件。據悉，有人疑被指有意將海報公開懸掛。執法部門隨後採取行動，前日（6月1日）搜查被告住所後，昨日正式落案起訴被告。

被告被控於2023年1月1日，在軒尼詩道崇光百貨外，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即為2021年7月1日崇光百貨外刺傷一名警務人員的梁健輝進行悼念，並展示一幅梁健輝的素描連同一些陳述，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。案件編號：WKCC2389/2023