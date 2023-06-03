擅入機場禁區餞行 24歲女緩刑罰款

【本報訊】一名24歲女子假裝成離境旅客進入機場禁區為友人餞行，被控誤導入境事務隊成員及無合理辯解而逗留機場禁區罪，昨於沙田裁判法院被判監4星期，緩刑24個月，以及罰款3,000元。

扮離境客 聲稱錯過航班 24歲女被告於去年9月17日持有一張前往泰國曼谷的登機證，以離境旅客身份進入機場禁區，並於該航班離港數小時後向入境處職員聲稱錯過航班，因而需要辦理取消離境手續。由於該處對被告的解釋存疑，遂向被告作深入調查。

被告在警誡下承認假裝成離境旅客進入機場禁區，並逗留於禁區範圍內為朋友餞行，而被告亦從未打算離開香港前往泰國。被告分別被控一項誤導入境事務隊成員，以及一項無合理辯解而逗留於機場禁區罪。被告昨於沙田裁判法院承認控罪，被判監4星期，緩刑24個月，以及罰款3,000元。

作出虛假陳述誤導入境事務隊成員，最高罰款為10,000元及入獄6個月。而根據《航空保安規例》，任何人除非隨身攜帶有效通行證，或由當局授權的通行證持有人陪同，否則不得進入或逗留禁區。一經定罪，最高可被判罰款50,000元及監禁兩年。