准大學生應徵公僕 當局稱人數沒指標

【本報訊】政府今年起接納大學三年級或將升讀三年級的學生應徵公務員，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，私人市場一向有提早到大學招聘及提出有條件取錄，政府今次做法是希望在時間及人選上做到最好的配對，又稱不會為措施吸引多少學生應徵定下指標。

指招聘耗時較私人市場多 楊何蓓茵昨日出席電台節目時提到，相對私人市場，政府招聘時間較長，因為職位較多人申請，加上為了確保要公平招聘，政府需要提供基本考核機會及面試等安排，可能會損失適當人選，而私人市場如果遇到合適人選就可發出聘書。對於新安排預期可吸引多少大學生應徵，楊何蓓茵說，當局沒有指標，今次安排是想向有志加入政府的人士給予清晰訊息，讓有志加入政府的年輕人，確定清晰的事業前景，專注學習及裝備自己，提前熟悉環境，縮短加入政府後的適應期，及早發揮功能。

新安排下，如學生能力已經達到標準，可獲有條件取錄，強調並非妥協公平原則及降低標準，又指做法在私營機構普遍，今次是與時並進，又相信公務員工作仍然有吸引力，指外界對公務員的看法未必是事實，呼籲有心服務社會的學生加入政府。

香港人力資源管理學會會長孔于人在同一節目表示，新安排增加公務員工作吸引力，讓有志加入政府的大學生能及早規劃。孔又指出，私人機構一向也有早些展開招聘的安排，預先與學生有接觸，讓對方了解本身公司的文化及工作環境，而一般來說私人企業工作環境及政策較靈活，工作與生活平衡亦較具彈性，符合現時年輕人的要求。