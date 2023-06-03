港鐵新車費6‧25生效 8‧19半價乘搭

【本報訊】港鐵根據票價調整機制檢討而制訂的新車費表本月25日生效，逾九成乘客車程車費將上調不多於0.4元。港鐵同時宣布8月19日再推出半價乘車「感謝日」，乘客當天使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠，當中包括來往羅湖或落馬洲站的過境車程。

推第5個感謝日 為確保上年度「服務表現回贈」帳戶所累積的金額悉數回饋乘客，港鐵已於今年4月8日、4月9日、5月13日及5月14日，分別安排了4天「感謝日」。由於4天優惠有剩餘金額，港鐵將於8月19日再安排一天「感謝日」答謝乘客支持。

而票價調整後，逾九成乘客車費調整為4毫或以下，當中約75%乘客車程車費調整兩毫或以下（包括4%的乘客車程車費維持不變），約18%乘客車程車費上調3至4毫；使用八達通或二維碼的乘客乘搭本地車程（馬場站除外），調整幅度最多為8毫。

以成人八達通票價舉例而言，中環至銅鑼灣的票價將由5.6元加至5.7元；荃灣至旺角票價則由8.7元加至8.9元；屯門至美孚票價由15.9元加至16.3元，而東涌至香港票價則由23.1元加至23.6元。

港鐵繼續推出各種常客票種，其中「都會票」及「屯門–南昌全日通」新售價7月1日生效，「全月通」的售價亦會於7月起調整。乘客使用「都會票」或「全月通」可較使用成人八達通節省約三成車費。「綠色專線小巴轉乘優惠」加碼推出，涵蓋超過500條指定小巴線，優惠金額由今年第4季起，由每程3毫增至5毫；「早晨折扣優惠」亦延續至明年5月31日。