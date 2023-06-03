下學年起 讀DSE課程可兼修職專文憑

【本報訊】《財政預算案》推出為期兩年的先導計劃，在2023/24學年起供中學生在文憑試框架下同步修讀職專教育相關課程，修畢課程後可同時取得文憑試證書及資歷架構第3級的職專教育文憑。教育局局長蔡若蓮表示，先導計劃是讓高中生同時考文憑試及取得職業專才教育文憑，提供「兩條腿走路」的機會；有議員關注香港及大灣區人才流通及資歷互認，當局透露正與內地商討副學士學位以下學歷互認安排。

蔡若蓮指出，應用學習課程與文憑試甲類課程的教學方式、課程時數等均不同，如果用同一套評核方式，無助僱主了解學生表現。議員梁熙認為，社會不太重視職專教育，大多中學生均會選擇讀完中學文憑試課程，而高中應用學習的評核制度不像主流科目，僱主難以透過評分理解職訓生的表現。

教局：與內地商討資歷互認 議員陳仲尼關注如何促進香港及大灣區人才流通，而且不少行業人士反映，本港可否針對某些行業，與內地進行資歷互認安排，以促進兩地人才互通，問教育局有否就互認對接有規劃。蔡回應說，政府努力促進人才流動，資歷架構發展除了面向國際，大灣區都是努力方向；職訓局亦在內地設點，未來合作辦學、互認資歷、一個課程、兩張證書等，均已展開探討，相信隨通關後速度加快。