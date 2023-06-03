建造業稱20%工人無工開 聘外勞如靠害

【本報訊】港府近期推行多項「搶人才」、輸入外勞的措施。有調查反映，超過八成建造業工人反對輸入外勞，擔心會令本地工人失業或減薪，更出現開工不足的情況，亦有航空業取消雙糧待遇。有工會昨日與勞工及福利局局長孫玉菡會面，反映對擴大輸入外勞的憂慮，並遞交人力資源規劃建議書。工會建議，輸入外勞需依照「補充輸入勞工計劃」執行，由勞顧會負責審批和監察，同時要改善本地僱員就業薪酬福利。

指造成本地工人薪酬下降 香港建造業總工會早前進行問卷調查發現，81.3%建造業工友不贊成輸入外勞，超過七成受訪者認為輸入外勞會造成本地工人失業和薪酬下降。工會又指，雖然建造業議會預測人力供應有缺口，但5月底仍有20%工人無工開，若政府不把關，將變相輸入廉價勞工，損害本地工人的利益。

另外，公務員待遇方面，勞工界議員梁子穎表示，在新制公務員較舊制差，尤其是房屋福利大不如前，以二級工人為例，以前若入職成為公務員，基本上房屋津貼不用太過擔心，但現在則遠不如以前，變相拉近與私人市場的差距。

在青年學歷方面，梁認為，現時青年人擁有大學學歷後，則不願從事學歷要求較低的工種，如建造業等，而且較多學生在高中至大學時大多學習學術理論，猶如「返唔到轉頭」。他期望政府可在高中推行多些專才專科就業措施，初中時做好生涯規劃。