運輸業：擴大輸入外勞如糖衣毒藥

【本報訊】港府有意輸入運輸業外勞，惟相關政策受不少爭議。香港運輸物流業工會聯會昨日聯同行業從業員發起反對擴大輸入外勞請願行動，並向當局遞交請願信。工會指，現時小巴司機、機場行李搬運員等運輸業工種底薪僅約1.3萬至1.4萬元，每日工時約8.5小時，而且較多以長工時形式換取相對合理回報。工會認為，本港職業司機、機場地勤等基層職位入行門檻並不高，只要有合理及優厚的薪酬待遇必定能吸引本地勞工入行，直言擴大輸入外勞猶如糖衣毒藥，憂慮會打擊本地基層工人就業機會。

促改善待遇 吸本地新血 以專線小巴行業為例，公共小型巴士職工會指出，入行門檻低，只須持有正式駕駛執照最少一年即可考牌，並完成職前課程獲證書即可申領小巴駕駛執照，而本地亦不乏持有本地正式駕駛證的小巴司機。根據運輸署截至2021年12月31日的駕駛執照數字，公共小巴正式駕駛執照人數為167,930人。該職工會認為，較少新人願意入行是由於薪酬水平遠遠追不上類似性質工種或其他行業工種，現時小巴司機薪酬一般只有1.3至1.4萬元，每天工時為8.5小時，是眾多職業司機工種中薪酬嚴重偏低的行業。

港運聯主席儲漢松和行業工會建議，港府需要研究及督促業界僱主如何改善從業員的薪酬待遇，提升本地勞動力入行意欲，而非一味迎合僱主為求節省成本「招數盡出」要輸入外勞，縱容僱主壓低整個本地勞工市場的人工。工會更希望勞、資和政府3方合作，就未來有殷切需求人力資源的運輸物流業工種推出先行的培訓計劃，並向從業員提供培訓津貼，同時設立更多措施鼓勵年輕人、家庭照顧者等人投身運輸物流業，勿過度依賴外勞。