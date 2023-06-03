醫健：醫健寶庫：醫院裏的「特種部隊」

戰場上最艱巨的任務往往由特種部隊執行，他們配備各種重型武器衝鋒陷陣，更有賴合作無間的團隊去完成任務。醫院內也有這樣一支部隊：他們隨時候命，並用各種裝備去支援器官衰竭的病人。

這便是深切治療部Intensive Care Unit（ICU）。顧名思義，深切治療部能提供深入、徹底的治療。那是如何做到的呢？

心和肺 ICU醫生透過臨床超聲波檢查（point-of-care ultrasound）評估患者的心肺功能，從而作出診斷並對症下藥。除藥物治療外，會因應心肺功能疲弱的病人所需，提供正壓或機械呼吸機的幫助。對於急性呼吸窘迫綜合症（acute respiratory distress syndrome）的病人，可用體外二氧化碳清除的治療（extracorporeal CO2 removal），以保護肺部組織，讓肺部能逐漸康復。如心肺功能進一步轉差，更可置入人工心（VA-ECMO）或人工肺（VV-ECMO）以支撐心肺功能。

腎和肝 當腎功能轉弱，除了腹膜透析（peritoneal dialysis）和血液透析（haemodialysis）的洗腎治療，ICU亦能為因炎症引致血壓不穩和腎衰竭的病人，提供血液過濾（haemofiltration）的腎臟支援。近年，更有不同的血液過濾器（haemofilter）可控制炎症指標，從而減少因炎症而引發的因子風暴（cytokine storm），減低對各個器官的損害。治療某類肝衰竭的病人，可藉血漿置換（plasmapheresis）和血液淨化（blood purification）來降低體內的肝毒素，減少肝衰竭的併發症。

腦部 若病人曾經心跳停止而後來復甦，但仍然昏迷，醫生會在ICU進行目標體溫治療（targeted temperature management）。在心跳復甦的24小時內，將體溫控制於35度至36度，可減少腦神經功能受損，增加病人存活的機會。

這支特種部隊不僅有重型裝備的輔助，更重要是各個隊員無時無刻也緊守崗位，竭力為危急的病人提供合適的治療。

lCU，隨時候命！香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院深切治療醫學部臨床助理教授鄧佳欣

香港大學李嘉誠醫學院