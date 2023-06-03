廣華新急症室 候診逾8句鐘

【本報訊】油麻地廣華醫院新急症室本周三（5月31日）啟用後，求診人數顯著上升，至超過400人，昨日急症室等候時間更持續超過8小時。醫院指，輪候病人大部分為次緊急或非緊急病人，導致部分病人有可能需要等候較長時間。

廣華醫院昨日表示，注意到自新急症室投入服務後，近日到急症室求診的病人數目顯著上升，由平日約300人上升至超過400人。為確保有緊急醫療需要的病人可適時獲得急症服務，院方呼籲病情穩定及輕微的非緊急病人，應盡量到普通科門診或私家醫生接受治療，並強調醫院會繼續按照病人病情的輕重緩急提供合適的治療。

多間公院輪候時間亦相若 根據醫管局網頁的急症室輪候時間顯示，於昨午12時15分，除廣華醫院急症室，基督教聯合醫院、威爾斯親王醫院及瑪嘉烈醫院亦需等候超過8小時。瑪麗醫院、北區醫院、天水圍醫院及將軍澳醫院急症室等候時間超過3小時。

而於昨晚6時45分，廣華醫院、瑪嘉烈醫院急症室的等候時間維持超過8小時；北區醫院、博愛醫院、威爾斯親王醫院、屯門醫院急症室輪候病人則最長需等候逾6小時才獲診治。