醫學會籲接種6種疫苗防重症

【本報訊】香港醫學會由去年起推出「成人免疫接種」公眾教育計劃，於昨日舉辦啟動禮，並公布推展新年度計劃，呼籲市民因應年齡及身體狀況，接種新冠肺炎、流感、肺炎球菌、帶狀疱疹、HPV及百日咳6種疫苗。醫學會指出，市民往往小看疾病的嚴重性，但嚴重時足以致命，而接種疫苗是預防感染及患上重症的最有效方法。該會會長鄭志文亦指，現時不少市民抱有「疫苗猶豫」的情況，對接種疫苗持懷疑及擔心。

指技術成熟 安全效用被肯定 感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，肺炎是香港的第二大殺手，由HPV病毒引致的子宮頸癌在女性致命癌症中排第8位；而去年的新冠疫情更造成1.3萬多人死亡。他表示，醫學會建議的6種疫苗技術十分成熟，在安全性和效用上均受肯定。

心臟科專科醫生蘇睿智表示，接種疫苗與心臟健康息息相關；「生蛇」及呼吸道感染等均會增加中風及心臟病風險。即使生蛇康復後，未必有永久免疫力，一世人有可能「生幾次蛇」，因此即使生蛇康復後仍建議接種。

醫學會副會長楊協和則提醒年輕男士也需要打HPV疫苗，因根據美國的統計數字，男士感染高危HPV病毒的比例為25.7%，女性為20.7%。他認為男女均應接種HPV疫苗，以預防子宮頸癌、肛門癌、陰莖癌、口咽癌等多項男女癌症。