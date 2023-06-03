赴深圳接受陰道透明質酸注射 45歲女肺栓塞腦出血命危

【本報訊】女為悅己者容，一名45歲女子，在深圳接受由懷疑非醫護人員進行陰道內透明質酸注射，接受注射後不久出現心悸、氣促和心胸痛，同日送往深圳一所醫院。她5月31日到北區醫院急症室求醫，同日被轉送瑪嘉烈醫院深切治療部。臨床診斷為呼吸衰竭併發肺栓塞及腦部出血，現時情況危殆。

據介紹，透明質酸具有增加體積、承載及釋放水分之用，材質黏稠、柔軟，可塑性高，可用於修整身體各部位形態及保持該處皮膚組織維持濕潤、細嫩及富彈性的狀態。適用於重塑內、外陰至理想、年輕形態。

注射後現心悸氣促心胸痛 衞生署昨接獲醫院管理局通報該宗在內地接受透明質酸注射後出現肺栓塞個案。她過往健康良好，在深圳一處所接受陰道內透明質酸注射後，不久出現心悸、氣促和心胸痛，送往深圳一所醫院，同日自行出院。之後到北區醫院急症室求醫，同日被轉送瑪嘉烈醫院深切治療部接受治療。

衞生署呼籲市民不應接受任何並非由專業醫護人員提供的治療，包括任何形式的注射。任何人士如在接受注射後感到不適，應立即求醫。市民接受注射前應徵詢專業醫護人員意見，了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症，作知情的選擇。

如需到香港以外地區接受注射，須特別謹慎，確認人員合資格或已向當局註冊執業。如有懷疑，應即時拒絕注射。