心臟移植病人重生 器官捐贈 傳承愛心

30年逾250人成功配對 感激無私奉獻 本港開展心臟移植服務30年，至今逾250名病人獲捐贈新心臟，惟成功配對合適的心臟非易事。醫院管理局昨日邀請兩名曾接受心臟移植的康復者分享心路歷程，二人均十分感謝捐贈者及其家屬願意無私奉獻，傳承大愛，更形容接受心臟移植後如同重生，不斷思考如何珍惜新心臟及回饋社會。其中一名受贈者回應近日本港與內地研究器官捐贈互通一事時指，本港市民對器官捐贈顧慮太多，若想到「自己就是下一個需要器官捐贈的病人」便不會再顧忌。

現年71歲的香港心臟移植協康會主席曾永鏗，於7年多前曾接受心臟移植手術。他稱，20多年前因心律不正突然暈倒，並證實患心臟病需要植入心臟除顫器。惟隨着年齡漸長，心臟功能日差，最嚴重時無法上班，起床需要太太攙扶，「心臟功能太差，覺得自己好似等死」，當時醫生指若不換心，心臟或一年內「會唔得」，「情況好緊急了，因過了65歲可能不適合換心」。

互通機制 冀市民不要顧慮太多 幸運的是，等待約一年3個月後，醫院告知他有合適的心臟，曾形容當時「立即執包袱去醫院做手術」。手術成功後，曾自覺「死過翻生」，想回饋社會，推擴器官捐贈的好處，去年更出任香港心臟移植協康會主席，期待為等待換心及已換心的病人提供支援。

曾接受換心手術的61歲康復者馬暢初亦分享，約7年前，經診斷後發現心臟功能跌至30%，「隨時都會死」，幸好輪候約一年多後，即3年前遇上合適心臟成功換心。他指，自己重生後，反思如何善用第二生命，「心臟得來不易，要好好珍惜」，因器官移植來自捐贈者的無私，他其後不斷向身邊親友分享自身經歷，以此對捐贈者致敬。

近日中港兩地研究器官捐贈互通機制，惹起社會爭議，去年10月至今年4月更出現有逾2,800宗取消器官捐贈的有效申請。曾永鏗及馬暢初均表示，期望市民不要顧慮太多，器官捐贈需要每位市民「加點力」才能傳承大愛，受惠的不只病人而是整個家庭，而每一個人他日都有可能需要接受器官移植。

本港截至今年3月31日，共有80名病人正輪候換心，葛量洪醫院心臟內科病房經理鄭嘉恩指出，心臟無法靠活體捐贈，加上受捐贈者和病人的身形、年齡、血型亦有限制，部分心臟經評估後並不適合使用，因此每年都會有病人「等唔切」離世。

鄭嘉恩憶述印象最深刻的個案，曾有一名男患者因急性心臟病入院，病情已嚴重得需要強心藥及體外儀器輔助，危及生命，而病人更是其妻子的唯一至親，鄭當時感受到她的無助及無奈，幸好病人輪候數月後獲捐贈心臟，二人一起到醫院覆診時更與醫護人員有說有笑。