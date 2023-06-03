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涉掌摑8歲童 拘65歲男補師

涉案男童到醫院檢查。 涉案男童到醫院檢查。
涉案男童到醫院檢查。
【本報訊】前日晚上近8時，執法部門接獲佐敦文匯街26至48號文景樓一名婦人報案，指其8歲兒子疑被補習老師掌摑。人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌對受看管兒童或少年人虐待或忽略，拘捕一名姓陳（65歲）男子。男童沒有表面傷痕，其後由家人陪同前往伊利沙伯醫院檢查。
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