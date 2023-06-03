個案勢增 社署將加幼兒中心宿位

【本報訊】《強制舉報虐待兒童條例草案》刊憲，本月14日首讀及開始二讀辯論，涉及的相關行業人士甚廣。有持份者擔心新法例通過後會引發大量舉報虐兒個案，社會福利署表示會增加留宿幼兒中心宿位及招募更多寄養家長；有寄養家長希望社署提供講座，避免教導兒童時觸及敏感議題。

寄養家長盼提供講座教溝通 本港現有950多個寄養家庭，為大約800多名兒童提供寄養服務，200多名兒童正在輪候服務。曾接待被虐兒童的寄養家長謝麗敏表示，至今接待過3個小朋友。她說要與寄養兒童建立良好關係，互相尊重及保持幽默感，還會教導他們簡單家務，與中學的寄養兒童則會談更多個人經歷。

另一名寄養家長姜太在2021年接待9個月大男嬰，至今仍同住。她願意接待受虐兒童，但認為受虐兒童的情緒可能會較為敏感，希望社署提供講座，教導如何保持良好溝通，如應否避免談論部分議題，或如何令兒童增加安全感等。

社署助理署長鄒鳳梅說，若有受虐兒童個案，署方會考慮寄養家庭的情況分配，社工會跟進個案，若有需要可轉介臨床心理服務等。她呼籲有心人成為寄養家長，不論年齡、性別、職業、婚姻狀況及本身有沒有子女等，都能申請，最重要是願意付出愛心及時間。