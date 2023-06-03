強制舉報虐兒草案刊憲 學者促當局做好培訓

葉柏強

【本報訊】《強制舉報虐待兒童條例草案》昨日刊憲，港大兒童及青少年科學系臨床副教授、兒童事務委員會委員葉柏強表示，立法有助及早發現虐兒個案，而條例並非懲罰專業人員，而是恫嚇潛在施虐者，從源頭上減低風險，達到預防作用，建議當局做好培訓工作。

重新檢視在職指引 大學設課程 葉柏強表示，草案從構思到徵求意見歷時兩年，得到了整個兒童委員會的支持，又指該條例涵蓋的職業合適，例如教師和社工等，因經常可與兒童接觸，關係最為密切。至於醫護人員則較被動，但亦可透過會診或全身檢查發現兒童有否可疑瘀傷。其他專業例如視光師等，很少看到小朋友身體有瘀傷，不需要擔心因而被控告，惟若涉及眼腫、面部頭骨受傷，則需要舉報。

葉認為，法例精神為預防嚴重受傷或虐待個案，如果專業人士未能判斷嚴重程度，可先考慮通知執法部門或相關機構。最重要是法例實施前，做好準備和培訓，包括重新檢視在職指引及在大學加入兒童保護課程等。

社聯兒童及青少年服務總主任姚潔玲則關注立法後配套是否足夠，包括有否足夠人手及住宿服務，尤其社工在晚上和長假期會否得到足夠支援。

社聯：需指引助辨識心理虐待 姚續指，何謂「嚴重傷害」，需在訓練和專業討論上清楚說明，一般兒童身體虐待，由於有表面傷痕較容易判斷，但認為心理虐待則需具體指引。