不交聲明書或當 黑戶 處理 「平民屋宇」被斥恐嚇居民

【本報訊】大坑西新邨重建方案出爐，惟未獲居民支持。有居民對方案大感不滿，揚言要屋不要錢，誓死拒遷；對於管理大坑西新邨的平民屋宇聲稱，若不交住戶資料聲明書的居民或被當成「黑戶」，面臨強制收樓，大坑西居民權益關注組成員王碧娟形容說法屬恐嚇，違背城市規劃委員會要求平民屋宇「妥善安置」的原意。

平民屋宇昨午12時半在屋邨張貼出有關重建安置方案的告示，該公司昨早聲稱會「以人為本」逐戶拍門將通知信交予居民，不過記者於下午2時許訪問居民，大多居民指未有人拍門告知重建，需到信箱拿取信件。

居於大坑西新邨近60年的梁太與丈夫二人，已交回住戶資料聲明書，昨午接獲信件通知兩人符合資格，可選擇回遷或永久交回單位。梁太質疑，即便夫婦二人有租金津貼亦不足夠，「租間劏房都六、七千蚊，咁我兩個人出去租個劏房，生活質素係咪差過呢度呢？」，她又擔心長者外出租屋有困難，無奈地說「我哋只有逆來順受」，對方案感徬徨，只希望獲同區公屋安置。

強制收樓不予津貼 法律費要住戶負擔 對於未有交回住戶資料聲明書的居民，平民屋宇聲稱或只能當成「黑戶」處理，不會給予任何安置津貼，並採取法律行動強制收樓，法律費用要住戶負擔。未有交回聲明書的王碧娟，直斥平民屋宇說法形同恐嚇，她由出生至今居住大坑西新邨已有59年，不接受因未有交回聲明書而被當作「黑戶」處理。

她批評平民屋宇未有提供其他安置方案予居民選擇，「硬食」回遷及不回遷方案；有違城規會當初批准重建時「妥善安置居民」條件，若平民屋宇不提供單位安置及解釋「黑戶」定義，她絕不填寫聲明書。