大坑西新邨重建 安置唔掂 派錢迫遷

空談發展 拖足10年 長者苦不堪言 拖逾10年的大坑西新邨重建終有定案！管理大坑西新邨的香港平民屋宇有限公司，要求住戶需於2024年遷出，重建後項目可提供逾3,300個單位，其中1,300個單位供合資格住戶回遷，料於2029年落成，比原定計劃推遲兩年。平民屋宇稱，符合資格住戶可選擇永久交回單位；或選擇回遷並獲發津貼，以一人戶為例，5年重建期間最高可獲54萬元租金津貼及3萬元搬遷津貼。但有議員狠批方案「派錢迫遷，離晒大譜」，認為重建應盡力安置居民上樓，尤其大坑西新邨居民多年老長者，方案無疑是「丟長者出去住劏房」！

平民屋宇指出，大坑西新邨住戶總數為1,236戶，現仍有224戶未交回住戶資料聲明書，而在已遞交的1,012戶中，則有676戶符合資格，不符合資格的住戶有324戶，等待審核則有12戶。

回遷津貼 一人戶5年可獲57萬 而符合資格的住戶有兩個方案可供選擇，包括自行安排臨時居所或由駐邨社工隊協助推薦申請過渡性房屋；以及交回單位並永久遷出。前者住戶可獲租金津貼及搬遷津貼，以一人戶為例，搬遷的5年期可獲合共54萬元租金津貼，平均每月9,000元，而搬遷津貼則為3萬元。後者則可獲一次性津貼及搬遷津貼，以一人戶為例，可獲一次性津貼67.5萬元及搬遷津貼1.5萬元。

至於已登記但不符合回遷資格的租戶，可獲一筆過特惠搬遷津貼每人10萬元，每戶上限70萬元。但若住戶不願意提交住戶資料聲明書，及不願接受任何搬遷方案；平民屋宇稱，或會將相關人士視作「黑戶」處理並強制收樓，「難以了解租戶為何未有提交聲明書或不願提交的原因」？呼籲住戶盡快提交，並會再提供兩個月補交期限，若有需要會提供協助，酌情考慮。

淪落劏房 倡政府「畀間公屋佢哋」 對於住戶要求一屋換一屋，平民屋宇明言，政府不會接受以公屋資源協助安置居民，建議住戶接受回遷方案，但若申請過渡屋亦不能幫助住戶優先申請，「如果我哋咁去打尖，又好似唔係幾公道」。

議員江玉歡認為，重建方案需以人為本，只派錢迫遷的做法對邨內長者並不友善，坦言對方案感到失望，擔心邨內長者外出租屋困難。若一人戶只可每月獲9,000元租金津貼，意味要淪落劏房，她希望政府出手，「最少畀間公屋佢哋」。