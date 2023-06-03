兇手呆站當場全身顫抖 治安不靖市民心驚

【本報訊】荷里活廣場血腥斬人案震驚全城，疑兇的殘暴手段更令人心寒。事發時，市民麥女士在商場進餐，她形容最初聽到叫喊聲，曾經誤會有人嬉戲亂叫，待察覺職員往外張望，她亦「八卦」走近查看，只見疑兇全身顫抖，猶如「殭屍」般呆站一旁，另有一名女子躺臥地上。麥女士初時不以為意，仍能淡然回頭用膳，直至他人提及「斬人」，她才後知後「怕」。

此外，有商戶霍女士眼泛淚光，她慨嘆商場從未發生過此類事件，初時以為純粹普通爭執，殊不知定眼一看，目睹兩名事主滿身鮮血倒地，恐怖場面令其心慌。她坦言擔心安全問題，但對商場管理有信心，認為今次只是突發事件，對於有人不幸身亡感難過。

返新工遇兇案 促加強保安 另外，有剛「返新工」的黃小姐，上班第二天便遇上兇案。她憶述傍晚返舖時發現現場被封鎖，當得悉事件後，面對血淋淋的兇案場面，直言深感恐懼，認為本港治安不靖，愈來愈多類似事件發生，更指商場應加強保安。而市民林小姐同感憂慮，直指香港治安「差咗好多」，近期亦較少看到執法人員身影，相關部門應加強巡邏，以保障市民安全。

本港商場近年屢次變成殺戮之地。2022年3月9日，一名姓阮（70歲）老翁坐在金鐘太古廣場的座椅休息時，疑遭素未謀面的男子從後箍頸施襲，現場「天眼」片段顯示，事主一度掙扎反抗，其後被箍至窒息無力，雙手垂下。有人本擬把事主從玻璃圍欄拋落樓下，在察覺力有不逮後，改為嘗試扭斷事主頸部，再把事主放在地上，朝其頭部踢踩至少9腳，繼而逃離現場。事發後翌日，執法人員拘捕一名姓王（23歲）運輸工人，並起訴他一項「企圖謀殺罪」，至於阮翁傷勢嚴重，延至該月17日不治。

2021年9月19日，一名男子持刀闖入長沙灣海麗商場地下一間麵包店，先後斬傷兩女一男職員（39至63歲）的面部及手部後逃去。3名傷者清醒送院，疑有情緒病紀錄的涉案姓郭（40歲）男子，其後前往自首。2020年1月9日，一名姓胡（53歲）男子在尖沙咀圓方商場一餐廳與朋友午膳時，被一名持刀漢突襲，對方得逞後偕一名同黨逃去。事主背部及手部被斬傷送院，惟不清楚遇襲原因。

長髮女子踢向疑兇並嘗試救人。 有人即場替傷者急救。 人心惶惶