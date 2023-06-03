商場買刀隨機作案 兩女雙亡極心寒

光天化日插背捅胸 鑽石山發生殘酷血腥雙重謀殺案！一名禿頭壯年男子，昨日下午在荷里活廣場，以鋒利的魚生刀追襲兩名妙齡女子，當中一名短髮女子，在半分鐘內慘被狂插近30刀，倒臥血泊重創昏迷；惟男子未肯罷休，追及另一長髮女子後，把她按在地上朝背狠插。男子行兇後如「殭屍」般呆立現場，望着市民替傷者急救時竟露出冷笑，暴行令人髮指及心寒，兩名傷者送院後俱傷重身亡。執法人員趕至制服疑兇，其後以涉嫌「謀殺」把他拘捕。執法人員相信疑兇與兩名死者並不相識。

二樓買魚生刀 三樓辣手摧花 慘死刀下的兩名女子分別姓方（26歲）及姓黎（22歲），被捕疑兇姓司徒（39歲）。昨日下午5時許，有閉路電視拍攝到身穿背心、深色短褲及波鞋的禿頭疑兇，在荷里活廣場二樓一間家品店，購買一把約12吋長的魚生刀，其後，有人攜刀登上距離家品店約200米外的商場3樓，並且暗中觀察一間化妝品店的門外情況。約10分鐘後，方女與黎女離開化妝品店，有人即時持刀衝前辣手摧花行兇。

短髮女捱30刀 長髮女踢疑兇 據商場「天眼」拍攝的片段顯示，疑兇持魚生刀衝前，使勁插向短髮女腰間，她猝不及防，中刀後倒臥化妝品店外。惟疑兇未肯罷休，衝前向女事主身上揮刀狂插，同行長髮女睹狀，慌忙推開疑兇，並且拉起短髮女逃生。不過疑兇緊纏不放衝前施襲，短髮女隨即中刀倒地。此時長髮女不顧一切，把疑兇推倒地上，繼而又拉又拖，把短髮女拖離現場。不過，疑兇似乎務求要把短髮女置諸死地，起身後再衝向對方「補刀」攞命，在短短半分鐘內，短髮女子胸腹至少被狂插近30刀，她當場奄奄一息，昏迷倒臥血泊，地上留下一條長長的駭人血路。長髮女此時起腳踢開疑兇，惟疑兇旋即轉頭啣尾窮追。

另外，網上流傳疑兇向長髮女行兇的照片，畫面可見疑兇用左手使勁把女事主按壓在地，後者一臉惶恐，似乎因痛楚及恐懼失聲尖叫，惟疑兇未有刀下留情，相反右手緊握魚生刀，手起刀落向女事主背部直插。有在附近一間卡通精品店的職員見狀受驚，慌忙關緊店舖玻璃門，但仍站在門邊窺看情況，近距離直擊殘暴行兇過程。

市民急救傷者 疑兇注視冷笑 現場消息指出，疑兇行兇時失去理性，直至有見義勇為市民用圓櫈拍打其頭部，他始醒覺停手。另據目擊者拍攝的照片顯示，疑兇逞兇後，手持兇刀背靠商場圍欄邊的指示牌，其雙手、膝頭及小腿沾有血漬，腳上的運動鞋更滿布鮮血。更恐怖的是，疑兇望着熱心市民替兩名傷者急救時，面上竟露出一絲冷笑，場面令人心寒。

其後，執法人員持盾牌趕至，隨即施放胡椒水制服疑兇，把其推倒在地並把他帶走。至於遇襲的方女及黎女，在送抵醫院時已毫無反應，經搶救後先後傷重身亡。執法人員經初步調查後，把案件列作謀殺並拘捕疑兇。事後人員圍封現場搜證調查，商場內店舖因此一度關門，涉案兇刀刀柄彎曲遺留地上。人員同時到涉案家品店，翻查「天眼」片段了解情況。

染血疑兇臉露冷笑，令人心寒。 襲擊短髮女經過 片段顯示有執法人員仆倒梯間（紅圈示），另3名同袍（箭嘴示）乘扶手電梯「衝鋒」。