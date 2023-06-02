外賣平台違競爭 出手時機惹猜疑

一場世紀疫情，造就外賣行業大行其道，本港兩間最大的網上外賣平台乘勢而起，瓜分市場，由是造成許多不平等條約。競爭事務委員會指出，「Foodpanda」及「Deliveroo戶戶送」與合作餐廳訂立的部分協議，可能違反《競爭條例》。兩大平台已各自提出在90日內修訂或刪除部分條款，競委會昨日起展開諮詢。

有關的「不平等」條文包括，如合作餐廳與平台獨家合作，平台可向該餐廳收取較低的佣金率。條文又限制合作餐廳只能與一個平台獨家合作，阻止餐廳就轉換平台接觸、會談和磋商；若餐廳轉為同時與其他平台合作，有關餐廳或遭懲罰，如被追收佣金差額等。競委會認為，兩大平台在網上外賣送遞的市場內，各具一定程度的市場權勢，有關條文有可能會妨礙新成立或小型平台進入市場及擴張業務，削弱市場競爭。

誠然，有競爭才有進步。任何市場一旦出現壟斷，必然導致價格上升，服務質素下降，最後是消費者受害。今次競委會出手，揭出兩大平台種種不平等條約，算是為食肆和商戶出了一口氣。要是能令兩個平台刪除不平等條款，讓食肆、商戶和消費者自由選擇，最重要是價格若能有所下調，肯定是多贏局面。然而，兩大平台獨霸市場非始自今日，連國際性的Uber Eats亦無法匹敵，只能於2021年底黯然結業，便可見一斑。那時候不見競委會義正辭嚴撥亂反正，卻在內地最大型網上外賣平台「美團」宣布進軍本港，並推出全新品牌「KeeTa」大展拳腳之際，對準兩大平台出擊大力整治，若說是巧合，三歲小孩也不信。

目前「KeeTa」仍局限在旺角和大角咀兩個地區試業，預計年底將會覆蓋至港九新界，肯定是兩大外賣平台的最大競爭對手。如果說，試業之際，發現許多食肆都被兩大平台綑綁，因而遇到困難，造就競委會出手，雖不中亦不遠矣。再說，外賣平台向獨家合作的食肆收取較低佣金，在商言商無可厚非，就如業主委託地產代理公司放盤，一樣有「獨家代理」選項，代理公司會提供額外服務及投放更多資源予獨家代理的樓盤，各取所需，這樣做是否又違反競爭法呢？

其實，若要規管外賣平台，更應從保障客戶私隱、外賣員有否被剝削、定價是否過高等方面入手。過去屢有外賣員罷工的新聞，卻從來不見勞工處等部門主動介入。此外，執法人員不近人情，往往對停泊電單車僅僅數分鐘、上樓送外賣的車手發出「牛肉乾」。法律不外乎人情，外賣員收入微薄，又不是長期違泊，執法人員卻連這樣也要執正來做，激起人們反感，豈是無因。

總而言之，維持公平營商環境、讓各行各業百花齊放絕對必須，更多網上外賣平台加入香港，讓食肆、商戶、外賣員和消費者有更多選擇誠為美事。只是今次競委會的出手時機太過巧合，彷彿為新入場者鋪平道路，不免讓外界有所聯想。