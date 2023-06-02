龍七公：履行業主責任 做好管理維修

日出康城一個私樓單位進行內部裝修時，涉嫌將一幅主力牆鑿穿開門的事件，近日引起全城熱議。事後有傳媒詢問筆者，政府是否需要加強規管相關裝修工程、應否將室內設計以至裝修行業規範化、需否提升物業管理公司的監察巡查角色等。筆者認為有關問題都可以檢討，但最重要還是物業業主本身要承擔起維護樓宇安全及循規守法的責任，在議定裝修工程內容和揀選設計公司與承建商時須小心謹慎，不應將責任全部推給政府部門或其他機構與人士。

作為建測規園界的代表及物業管理業監管局的首任主席，筆者一向關注本港的物業管理和維修保養工作。政府多年來已推出了不少法規、措施和資助計劃，協助私人業主做好物業維修。今年8月1日起，物業管理業發牌制度將會正式強制實施，相信有助提升物管公司與從業員的操守和專業水平，為業主、租戶及其他使用者提供更優質的服務。

然而，空有法規政策、資助計劃和專業的物管公司，如果只有少數業主願意承擔應有的責任，樓宇管理與維修工作仍然難以做好。「三無大廈」是一個例子，不少舊樓不單止沒有成立法團、沒有聘用管理公司及沒有其他業主組織，部分小業主本身亦是「三無業主」，即是沒有充裕資源、沒有相關知識，以及沒有足夠誘因和動力去改善名下物業的管理維修。

政府近年投放了大量資源，去鼓勵私樓業主成立法團，又計劃修例改善法團運作及招標程序，研究引入「聯廈聯管」制度等。但對於部分個案，最終可能都需要政府介入，協助小業主做好公用地方及設施的管理維修，否則因而引發的樓宇安全、消防安全和公共衞生問題，可能要由區內居民以至全港市民承擔。

少做少錯 有欠積極 另一例子是租置公屋。有一部分租置業主可能是有心、有力去改善屋邨的管理維修，以維持及提升名下物業的質素和價值。但亦有不少業主，因為他們本來是公屋租戶，入息和資產有限，亦缺乏相關知識；當中有部分更是退休長者，當年決定購入公屋單位，主要希望以後都不用再交租，忽略了管理費會隨時間而增加，以及將來需要夾錢進行維修保養等問題。

房委會及房屋署作為未出售租置單位的業主，相對其他小業主，擁有較充裕的資源、人手和專業知識，但過去可能因為部分官員的少做少錯心態，未有積極參與及不願介入其他小業主之間的紛爭，導致不少租置屋邨的管理維修，比起由房委會全部擁有的出租公屋為差，有部分個案更出現疑似「圍標」及「利益輸送」等不當行為。

筆者認為，不論是以業主的身份還是公共政策的角度，房委會及房署都有不可推卸的責任，應善用身為租置屋邨業主的權力，積極推動及支援其他業主，一同做好樓宇管理及維修保養工作。