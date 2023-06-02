仁文仁心：襲擊莫斯科非最優選

隨着前線兵力捉襟見肘，俄烏雙方開始另覓進攻方式，試圖扭轉局勢。其中，烏克蘭不斷向俄本土施襲，雖礙於力量有限，歐美也不支持烏方襲擊俄本土，加上俄方防衞森嚴，因此能帶給俄羅斯的傷害根本不大；然而，烏方激進分子明顯屢敗屢戰，且愈戰愈勇，想法漸見瘋狂，絲毫不考慮後果，隨時弄巧成拙。

有別於克里米亞，由於缺乏當地民眾支持，烏方激進分子想要滲透入俄羅斯本土，尤其是主要城市，已經相當不容易，想要襲擊重要設施，更是難於登天。在過往，激進分子的施襲方式主要是暗殺俄羅斯主戰派人士，乃至普京的支持者或親信；不得不說，這種方式低成本高效益，雖未能直接左右戰場局勢，卻能妨礙普京的統治。畢竟俄羅斯現階段並非萬眾一心，國家杜馬內更是各懷鬼胎，時時刻刻都在權力鬥爭；一旦俄羅斯爆發內亂，甚或普京失勢倒台，戰爭或許能直接結束。

然而，烏方激進分子近期改以無人機施襲的方式，試圖襲擊克里姆林宮及莫斯科，做法相當不智。尤其是近日以8架無人機襲擊莫斯科時，不但未對重要設施造成破壞，反而傷害民居，很容易激起民憤。須知道，絕大多數反戰人士只存在於安全地區，一旦進攻方變成遇襲方，眼見鄰里親友有傷亡，再討厭戰爭也有可能被仇恨沖昏。屆時，俄羅斯不但更有理據擴大戰爭，甚至可能萬眾一心，徵召兵才會變成志願兵。

單憑歐美政府的反應，足見西方對此相當忌憚，只能透過輿論攻擊，企圖扭曲成俄羅斯政府自導自演。然而事不過三，北溪遇襲說成自導自演，克里姆林宮遇襲又說成自導自演，如今莫斯科遇襲也說成自導自演，歐美真的把俄羅斯人都當成傻子嗎？