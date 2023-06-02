激濁揚清：老美跟聊天機械人傾吧

美國國防部日前表示，防長奧斯汀提出趁中國防長李尚福本周在新加坡出席有「香格里拉對話」之稱的亞洲安全會議期間，讓中美外長進行會面，惟有關要求已被中方拒絕。老美隨即渲染中方關上溝通大門，卻把美方一直以高高在上的態度來處理兩國關係略去不提，山姆大叔不丟棄美尊華卑的錯誤觀念，便只配跟聊天機械人聊個飽。

因應奧斯汀欲與李尚福會面，總統拜登上月便曾透露正在商討是否解除針對李尚福的制裁，但美國國務院發言人米勒翌日即否認有相關安排，並謂為了談判目的而考慮是否解除制裁，美方對此沒有興趣。老美可以沒有興趣就着自己的肆意制裁撥亂反正，中方亦有權拒絕應酬以訓導老師自居的老美合演公關騷之要求。老美長時間不能跟中國溝通對話，反而老美的歐洲盟友卻能辦到，誰人將在盟友眼中變得愈來愈廢，甚至慘被繞過、架空，山姆大叔對此十分清楚，這就是老美着急的真正原因。

美國國務卿布林肯此時捧出報稱發生於上月26日，中國一架戰機在南海空域近距離飛過美軍偵察機來說事，指中國戰機非常非常接近美國軍機是危險動作，重申兩國恒常和開放溝通渠道的重要性，最危險的事情是不溝通，更指中方過去對其他國家也曾作出類似舉動，試圖拖其他國家落水，想趁亞洲安全會議前夕煮重中國米的用意異常明顯。

不論布林肯還是聲言與中國溝通有助避免事件失控的奧斯汀，皆在發表廢話，蓋因就算中國答允跟美國對話，也絕對不會容許美國這等偵察行為。老美想要減低失控的可能性，可以試試安分守己地遠離南海範圍，否則的話，難保不會再現2001年的南海撞機事件，只不過中美實力已經此長彼消，將要在南海吃大虧的或許是美國人。