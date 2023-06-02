筆下風雲：中國再向美國說不

「香格里拉對話」亞洲安全會議今日於新加坡舉行，美國國防部長奧斯汀很早以前就已放話要求與中國國防部長李尚福會面，但北京明確拒絕，原因「美國很清楚」。李尚福一直被美國制裁，既然制裁了，美國又有甚麼好意思主動求見？只要華盛頓不解除制裁，兩國防長想談話真是門都沒有。

中國敢於向美國說不，令美國以至全世界跌破眼鏡。事實上，中國不但敢於拒絕美國，解放軍對於美軍挑釁同樣敢於還擊。美國印太司令部上月30日公布一段影片，指摘中國戰機於26日以「不專業」方式，在南海上空攔截美國軍機。畫面顯示，一架解放軍殲16戰機從美軍RC135電子情報偵察機前方掠過，美機機尾受亂流擾動大幅度搖晃。雙方相遇地點據指靠近台灣海峽南端，距中國大陸海岸線大約80海里。

很明顯，解放軍並非「不專業」，而是向美軍施以顏色，誰叫美國老是藉着所謂的航行自由，隔三差五就跑到爭議領海及領空穿梭？過去兩國軍力懸殊，中方也不會忍氣吞聲，何況今時今日軍力強盛，對老美跑到人家門前挑釁，是可忍孰不可忍也。南海距離美國是多麼的遙遠，無端白事跑來幹麼？北京指斥美方行徑嚴重破壞地區和平穩定，「完全是惡人先告狀」，可謂一語中的。

正因為美軍「老是常出現」，而解放軍絕不啞忍，必然作出攔截驅趕，雙方擦槍走火的風險與日俱增，這也是奧斯汀急於同李尚福通話的原因。但只要老美不再橫行霸道耀武揚威，不在人家地方不請自來，這些風險根本可控。美國一方面要攪動東海、南海、台海，另一方面又不准中國有所反應，更要中國與它保持通話、聽其指揮，這個世界上還有比這更有歪常理的事嗎？