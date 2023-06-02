龍吟虎嘯：能選出避戰之人嗎

台灣2024年「總統選舉」的參選人，一是民進黨的賴清德，二是國民黨的侯友宜，三是民眾黨的柯文哲。在中美關係、兩岸關係、世界局勢高度緊張敏感、戰雲密布的形勢下，島內外輿論都認為這次大選與以往有很大不同，台灣的選擇結果會決定戰爭與和平。

如果分裂中國的「台獨」勢力上台，引爆大陸「武統」，這將是台灣在「中華民國」旗號下最後一次「總統選舉」，之後的台灣只會有省長選舉或行政長官選舉。這即是說，今次選舉無論選誰上台，無論是選戰爭還是和平，都面臨着台灣要在未來4年內被統一的命運，區別在於「和統」還是「武統」。僅此而言，是台灣民眾掌握着自己的命運，選對了人就是和平，選錯了人就是戰爭，大陸方面當然十分希望台灣同胞選對人、選和平。

不過，話要說回來，台灣大選的參選人中也要有那個「對人」才行，也要有當選後就身體力行推動兩岸和平商談統一的人才行，然而目前的賴清德、侯友宜、柯文哲都不是這樣的人，在他們的參選言論中都沒有「統一」的願景和追求，更沒有當選後致力於「統一」的想法，他們都是反對統一的人，或赤裸裸，或轉彎抹角，或「兩個中國」，或「一中一台」，或「台獨」，或「獨台」，或「中華民國在台灣」，或「台灣是主權獨立國家」……他們對「和統」、「武統」都要反，他們都要依靠美國支持「抗統」，他們要的是美國不僅售武抗統，最好還要「出兵參戰保台」，只不過現在形勢嚴峻，大陸武統更不是讓他們覺得「只是武嚇」而已。

他們是真怕了，不能不把「台獨」、「獨台」等「小九九」收藏起來，高喊「和平」，以為空喊「和平」就能使大陸放棄武統，最起碼能在當選後未來4年與大陸巧周旋、玩拖拉蒙混過去。可見，如果台灣「大位」參選人中沒有主張統一的人，台灣同胞就選不出這樣的人，如此選也好，選不出也好，不選也好，結果都是選擇戰爭！