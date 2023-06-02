政情：兒時險入鬼門關 方龍飛承諾遺愛人間

方龍飛

就近日器官捐贈所出現嘅風風雨雨，離島區議員方龍飛尋日喺社交平台貼文表達睇法。佢提到每個人離開呢個世界都唔能夠帶走任何嘢，如果可以將自己依然有用嘅器官捐出，令有需要嘅人重新燃起希望並得以延續生命，遺愛人間就可能係佢一生中最有意義嘅貢獻。佢又呼籲議員同高官應以身作則，登記器官捐贈並公開其意願。

話說童年嘅方龍飛曾遇到一宗幾乎喪命嘅意外，當日幸得兩位軍人及時施援而保留一命，從此佢就深受施比受更有福嘅精神感染，長大後索取器官捐贈證填寫資料同簽署然後存放銀包，惟多年後捐贈證殘破棄掉，但又忘記補簽新嘅捐贈證，結果佢喺周一（5月29日）重新登記成為器官捐贈者。

籲高官議員帶頭做榜樣 佢認為捐贈器官雖屬自願性質，但對於社會極具影響力嘅立法會議員、公務員同政府高官應帶頭做好榜樣，以身作則登記器官捐贈並公開其意願，以解除禁忌同灌輸器官捐贈嘅意義。佢話咁做不但充分體現議員同高官積極支持社會方針，服務市民為己任嘅奉獻精神，各人亦可於其社交媒體嘅頭像加上「我已登記了器官捐贈」，以示履行對該行動嘅承諾。