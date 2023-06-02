政情：打鼓嶺烈日高掛 陳月明請食西瓜

正所謂「過門都係客」，盛情款待都好應該，更何況對方係議會嘅同事。身兼打鼓嶺鄉事委員會主席嘅議員陳月明，日前接待到打鼓嶺考察嘅議員陳永光，就以西瓜嚟奉客，畢竟天時暑熱，烈日當空，品嘗清涼多汁嘅瓜果，實在適合不過。

陳永光夥中醫藥界代表到訪 陳永光當日到打鼓嶺，此行係聯同幾位中醫藥界代表，到北部都會區考察兼舉行座談會，就打鼓嶺建立「香港中醫藥種植研發示範區」等議題進行探討交流。陳月明就話打鼓嶺地區地理優勢明顯，產業應多元化發展。陳永光認為可結合中醫藥文化、教育、研發等範疇，多管齊下進行規劃發展，以及利用政府支持政策，為香港中醫藥界發展提供助力。

顏汶羽讚本地粟米超甜多汁 身為打鼓嶺坪洋村原居民嘅陳月明，不時以當地農產品嚟送禮，而打鼓嶺西瓜，舊年就送過畀議員顏汶羽，而尋日佢又收到陳月明送贈嘅粟米，據講係朝早採摘，夠晒新鮮，超甜多汁，非常好味。顏話香港雖已發展成國際都會，但仍有本地鄉郊農業，唔少農友默默耕耘，值得支持咁話。