政情：鄉議局求穩定 換屆一動不如一靜

劉業強莫錦貴連任正副主席 新界鄉議局尋日舉行4年一度嘅換屆選舉，鄉議局現任主席劉業強、兩位副主席林偉強及莫錦貴，再度參選競逐連任。而上屆都有參選，但以一票之差而敗選嘅大埔鄉事委員會主席林奕權，今次再度參選，其對手仍然係莫錦貴。結果劉業強、林偉強同莫錦貴都成功連任，但今次就冇上次咁激烈嘞。

林偉強仍續任副主席 由於每一個約（元朗約、大埔約同南約），只能有主席同副主席各一。來自元朗約嘅劉業強同南約嘅林偉強，喺未有其他候選人嘅情況下，分別自動連任主席同副主席。而由於大埔約出現兩位候選人，分別為莫錦貴同林奕權，所以需要進行選舉。

林奕權回覆本報查詢時話，自己對今次選舉都係以「平常心」面對，但有盡全力。被問到有冇為今次選舉「拉票」，佢話自己都係做番原先嘅工作喎。

點票嘅結果，係莫錦貴獲71票，成功連任，林奕權55票落選。對比上屆選戰，當時取得58票嘅莫錦貴以一票之微擊敗取得57票嘅林奕權，今次莫、林兩人嘅得票距離無疑係拉大咗。有鄉議局中人喺選舉前預測，以現時嘅政治環境，鄉議局最重要係穩定，指「一動不如一靜」，預計原先係副主席嘅莫錦貴應該可以繼續連任，而後生仔就繼續學吓嘢先喎。

挑戰莫 林奕權再落選 另外，有鄉議局人士分析今次莫、林兩人嘅票差咗16票，可能係西貢北約鄉事委員會主席李耀鑌並無參與角逐，而上一屆李得21票，估計今次有部分票去咗莫錦貴度，所以至會有咁嘅情況。消息人士又話林奕權喺鄉議局嘅工作做得唔錯，只不過佢嘅角色暫時局限於大埔，而身為副主席嘅莫錦貴嘅工作就可以遍及唔同嘅鄉，加上佢擔任4年副主席嘅經驗，或者因為咁而得票有所增加。

放寬祖堂地 促盡快諮詢 順利連任嘅劉業強話工作任重道遠，形容今次「選舉有競爭」，所以對選制有信心。劉又話未來有北部都會發展，「三鐵三路」嘅工程令鄉民感受到好多壓力，覺得影響一定有，但期望鄉民可以顧全大局，政府都要做好協調工作，同時要安置好棕地作業者。

被問及放寬祖堂地門檻，劉業強相信今屆政府會着手處理展開工作，同時盡快召開大型諮詢會，又話祖堂地工作重大「唔希望急住去做」。

林奕權 鄉議局尋日舉行4年一度嘅換屆選舉。