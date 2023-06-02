校巴撼的士再撞七人車 兩人送院
【本報訊】昨日清晨約7時、黃色暴雨警告信號生效期間，一輛載客的士沿淺水灣道南行，在右轉入海灘道時，尾隨校巴司機懷疑收掣不及，校巴把的士撞向對面線，並與一輛沿淺水灣道北行的七人車相撞。姓吳（47歲）的哥腳部受傷，其後與報稱腰痛的乘客一併送院，七人車的43歲外籍男司機及校巴的姓蘇（63歲）男司機沒有受傷，留在現場助查。據悉，涉事校巴當時載有學童，幸均沒有受傷，其後由另一輛校巴接走，意外經過及原因有待進一步調查。
客貨車失控越線撞Tesla
約兩個小時後，黃色暴雨警告已經取消，惟本港多區仍有降雨，其中有客貨車沿長沙灣大埔道往沙田方向行駛，當駛至近長源路時，疑因天雨路滑，客貨車失控越線，撞向一輛正沿路落斜的Tesla電動車，而尾隨Tesla的電單車疑收掣不及，再撼撞Tesla車尾。意外中，姓廖（52歲）鐵騎士人仰車翻骨折受傷；姓李（48歲）Tesla男司機手腳及背脊受傷；姓陳（30歲）客貨車司機沒有受傷。兩名傷者其後由救護車送院治理。
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