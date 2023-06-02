校巴撼的士再撞七人車 兩人送院

【本報訊】昨日清晨約7時、黃色暴雨警告信號生效期間，一輛載客的士沿淺水灣道南行，在右轉入海灘道時，尾隨校巴司機懷疑收掣不及，校巴把的士撞向對面線，並與一輛沿淺水灣道北行的七人車相撞。姓吳（47歲）的哥腳部受傷，其後與報稱腰痛的乘客一併送院，七人車的43歲外籍男司機及校巴的姓蘇（63歲）男司機沒有受傷，留在現場助查。據悉，涉事校巴當時載有學童，幸均沒有受傷，其後由另一輛校巴接走，意外經過及原因有待進一步調查。