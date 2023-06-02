躉船走私40萬元凍肉 9男被捕

【本報訊】海關近日接獲線報，指有不法分子利用躉船在本港東南面水域進行走私活動，有組織罪案調查科隨即聯同情報科和港口及海域科進行聯合打擊行動。海關船隊接獲通知後，隨即部署區域巡邏船及高速截擊艇前往相關水域。至本周三晚上約8時，關員於橫瀾島近東南面水界附近，發現一艘由拖船拖行的躉船，以及一艘靠泊躉船旁邊的漁船，當時躉船上的人員正利用剷車及吊臂，把多袋懷疑走私的貨物運上漁船。關員截停躉船搜查之際，目睹漁船朝南面水域逃走，隨即派高速截擊艇進行追截。

涉事拖船及躉船共載有6名本地船員，他們報稱船上載有凍肉，惟關員要求出示載貨艙單時，對方僅能提供一張非常簡陋粗疏的文件，當中既無列明裝運地及目的地，亦缺少寄貨人及收貨人資料。由於情況相當可疑，海關於是把躉船押送至柴灣公眾貨物裝卸區，並把該批貨物及船員交由有組織罪案調查科跟進。另一方面，高速截擊艇於距離本港南面水界約一海里截停逃走漁船，其後亦把漁船及3名內地船員押返上述裝卸區調查。

無冷藏設備食安成疑 行動中，海關拘捕9名男子（29至54歲），分別為船長、機手、輪機長及工人等，並檢獲約40噸、估計市值約400萬元的凍肉。初步調查顯示，涉事漁船經由內地入境，取貨後會返回內地，海關會循貨物來源、登記船東等方向展開追查，不排除有更多人被捕。

海關有組織罪案調查科督察何廷俊稱，檢獲的凍肉主要為牛柏葉及牛內臟，其包裝有加拿大的標誌，相信有機會經由美加地區入口。他又指，涉事船隻並無冷藏設備，凍肉存放在室溫下食用安全成疑，相信會對食用者的健康產生嚴重影響。