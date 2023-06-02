43歲婦遭浪捲亡 意外一刻曝光

鴨脷排拍照擺甫士 點人數始知出事 鴨脷洲鴨脷排於本周二發生女行山客被巨浪捲走的奪命意外，事發時的驚險畫面終於曝光！網傳影片顯示，女事主及同伴在一處碼頭興高采烈「打卡」留念，並在滔滔白浪中大擺「甫士」，期間浪潮一波接一波湧上岸，卻無損他們的興致。當大家手掹鐵欄，不畏浪打，未料近4米高的巨浪突襲沖跌眾人，他們起初不以為意，直至「點人數」時發現女事主失去蹤影始知出事，畫面亦在惶亂間告終。

網上流傳事發一刻的片段，顯示約10名男女在出事碼頭位置「打卡」，當時海面風勢頗大，怒濤洶湧，最初先有兩個巨浪拍岸，拍攝者亦連番提醒大家「掹住條鐵欄」，但各人興奮忘形，繼續揮手踢腳，甚至盤坐地面留影，不時發出笑聲及歡呼聲。

同行男友人營救無果受傷 正當他們歡欣雀躍之際，突然一個約4米高巨浪沖上碼頭沖散眾人。水花四濺過後，現場男女已東歪西倒，部分人更狀甚狼狽，需友人攙扶爬起，過程中有人尖叫發笑，亦有人稱「真係好危險」。大家相繼跑回岸邊，卻未有及時發現同行者少了一人。數秒後，拍片者始發現人數不對，驚疑詢問：「喂喂喂……走咗邊個？」眾人察覺戴粉紅色帽、身穿螢光黃色上衣的女事主不知所終，慌忙向海面觀望，未幾有人手指鏡頭左方，相信是見到事主被浪捲走，拍片者隨即大叫「哎呀哎呀，落咗海啊！」片段至此結束。

據悉，意外中失去寶貴性命的女子姓鍾（43歲），她與同行的11人是行山愛好者，大多經社交平台的行山群組結識，每次出遊會在大約一個月或兩星期前公布行程，讓有興趣者自行報名。事發時同行姓楊（69歲）男友人落海營救鍾女無果，反而撞及礁石致腳部受傷。未幾救援船隻趕至，迅速救起兩人送院，惜鍾女其後被證實不治。