雷雨殃及那打素 甩石屎毀車

【本報訊】本周三下午時分，本港多區出現雷雨，其中位於大埔的雅麗氏何妙齡那打素醫院，在雷雨侵襲下，其C座外牆有石屎掉落，剛巧擊中一輛停泊在停車場的私家車，導致車輛擋風玻璃受損，院方其後派員圍封相關停車場。

醫院發言人表示，保安員在雷雨過後接報，有停泊在停車場的私家車擋風玻璃受損，經調查後發現上述大樓外牆有損毀石屎掉落，院方懷疑是在雷雨期間發生並導致有關事件。事件中幸無人受傷，病人服務沒有受到影響。

發言人表示，事件不涉及樓宇結構安全，並且已經安排緊急維修。根據紀錄，院方於今年4月進行設施檢查時，涉事的外牆並沒有出現異常情況。而事後已經安排工程人員勘察設施，正深入調查石屎損毀的原因。

瑪麗醫院塌樹阻行車線 另外，昨日上午近9時，執法部門接獲瑪麗醫院職員報案，指醫院行政大樓附近路旁一棵約10米高的大樹倒塌，橫亘馬路阻礙行車線。消防接報到場，利用工具鋸斷倒塌的大樹，繼而把已鋸斷的樹幹移至路旁，以便相關部門進行清理。