兩貓疑被拋落樓亡 女主人被捕

【本報訊】有網民於本周三上午在Facebook「天下貓貓一樣貓群組」發文，指當日早上在慈雲山樂旺樓大廈門口，見到有人張貼兩隻貓貓暴斃地面的海報，經了解後，「清潔姨姨話2貓俾（畀）人掉咗落街」，並就事件向網友、街坊查詢事件經過。據該網民上傳的海報相片可見，兩隻貓貓疑墮斃在屋邨附近地面，其他網友見狀均表憤怒，更斥責事主虐待小動物，並希望發貼網民就事件報案調查，緝拿無良的飼主。

保安指海報是居民貼出 本報記者當日下午前往涉事樓宇了解情況，當值保安指事發當日凌晨至清晨期間，通宵當值的同事發現兩隻小貓疑墮斃大堂後門對出地面，遂報案尋求協助。至於網傳海報相片，保安表示海報是由居民擅自貼上，他們發現後已第一時間移除，而貓貓墮樓的案發地點則有圍欄圍住。

執法部門表示，本周三早上6時許，慈雲山慈樂邨樂旺樓保安員報案，指在大廈對開發現兩隻貓死亡，懷疑從高處墮下。人員接報到場，在上址發現該兩隻貓的屍體。經初步調查，同日晚上7時許在黃大仙區拘捕一名姓麥57歲女子，涉嫌殘酷對待動物。貓隻屍體由相關機構帶走處理。該名女被捕人其後獲准保釋候查，須於本月下旬報到。消息指，被捕女子為女貓主。