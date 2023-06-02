東九龍綫考慮雲巴技術

港府早前內地視察 指無軌捷運適合 港府早前率團訪問內地，並視察內地動車生產商比亞迪研發的「雲巴」鐵路系統。運輸及物流局表示，「雲巴」技術上適用於香港，包括擬建的東九龍綫高架無軌捷運系統，該局將於今年中公布該鐵路線發展研究結果。另外，該局亦會不斷檢視優化啟德發展局的多元組合環保連接系統方案。

運輸及物流局局長林世雄昨日與傳媒茶敍時表示，內地的「雲巴」只有兩卡車，屬中低運量的鐵路系統，當局已索取相關營運資料，認為技術適用於香港，而正在進行研究的東九龍綫可以考慮相關技術，當局於今年中完成研究後會盡快公布。

會檢視啟德集體運輸系統 至於「雲巴」運力能否滿足東九龍綫沿線秀茂坪一帶居民的出行需求，該局指系統無論採用哪種技術都需考慮相關技術的運載能力，但指該鐵路線沿線雖有大量居民，但繁忙時間估計單方向客量可能只有一萬多人，未必算很多。

至於「雲巴」會否引入到啟德發展區，該局表示，啟德發展區的環保連接系統原本建議興建單軌列車，及後改為建議推展多元組合環保連接系統，以包括電動巴士、小巴、單車及步行等方式出行，但當區居民對啟德取消集體運輸系統感到不滿。該局指，不斷檢視優化多元組合環保連接系統方案，而針對啟德居民不滿啟德取消集體運輸系統，亦會檢視。

稱引外勞司機先保障本地 林世雄又指，該局正研究運輸業輸入外勞司機的可行性，強調必先保障本地司機就業，若輸入外勞司機他們必須通過相關商用車駕駛考試，熟習本港右軚車駕駛環境，並需駕駛固定路線。至於即將於暑期展開的三隧分流，他稱不期望港府收回西隧專營權並調整三隧收費後能根治過海擠塞問題，但希望能透過調整收費來紓緩現時三隧附近的非過海交通擠塞情況。

巴士加價方面，城巴倡議設立如港鐵般的恒常調整票價機制。林認為，巴士的票價調整因素未必完全與港鐵一致，例如巴士營運成本較大程度受國際油價波動影響，且市民對港鐵的票價調整方程式有不同意見，故他相信短期內未必能找到當局、專營巴士公司及市民都接受的新票價調整機制。但他認為增加專營巴士公司的非票務收入屬可取。