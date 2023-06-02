研立法強制舉報虐兒 勞福局：為業界制訂指南

【本報訊】政府向立法會提交《強制舉報虐待兒童條例草案》文件，6月14日首讀及開始二讀辯論。舉報虐兒機制牽連甚廣，大批從業員包括社工、護士、醫生及教師等恐墮法網。勞工及福利局副秘書長梁振榮表示，立法非針對專業界別，業界不應因為怕家長或學校不開心而不舉報。同時，兒童表達能力弱，要依靠第三者揭發受虐行為，不應由未成年人決定是否舉報。

教師憑自己判斷舉報 梁振榮昨日在電台節目指出，如有第三方阻礙舉報，阻礙舉報者須負相同刑責，最高監禁3個月或罰款5萬元。被問到法例生效後教師與家長之間摩擦會否增加，他指教師需憑自己判斷作舉報，家長及校長意見「不是考慮之列」，教師不應因為怕家長或校方不開心，而不就嚴重個案舉報。

梁預計，立法後舉報將增加，但升幅不會很高，又認為不應為舉報期設立死線，但在延誤舉報期間，業界須確保涉事兒童得到保護，例如安撫情緒或協助他們搬走。局方將制訂指南，並在法例生效前完成相關培訓課程，指南將詳細列出各類虐兒情景分析，有助業界分辨。他強調，只要有關人士履職盡責，就不會誤墮法網。