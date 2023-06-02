高學歷高收入壓力大 25%港女唔想生B

支援不足 倡增津貼及兒童醫療券 本港生育率全球最低，人口老化問題日趨嚴峻。有政黨昨日公布本港女性生育意願調查結果，發現有約25%受訪者表示未考慮生育，原因包括經濟及教育壓力、想享受自由生活等；另有逾80%受訪者認為港府鼓勵生育的措施不足。議員建議港府設立新生嬰兒津貼、增設兒童醫療券等，提高出生率。

該政黨於今年4月至5月期間，以網上問卷形式訪問471名18歲以上女性，了解她們的生育意願及不生育原因。結果顯示，有近25%受訪者不考慮或未知會否生育，當中逾30%的教育程度為大專或大學或以上，有近25%的家庭總收入達40,000元或以上，反映高學歷及高收入人士不考慮生育的現象愈趨普遍。

通脹增開支大 考慮更審慎 該政黨婦女事務委員會主席葛珮帆指出，受訪者不考慮生育的主要原因為經濟壓力、其次為管教責任及想享受自由生活等。她表示，隨着通脹加劇，家庭需面臨龐大的育兒開支，故在計劃生育前考慮更為審慎。她指，住屋亦為影響生育的原因之一，因香港樓價高企，本港有不少男女婚後仍需各自與父母同住，使生育意欲下降。

調查亦發現，有超過80%受訪者認為港府的鼓勵生育措施不足。其中有65.7%受訪者期望增加社區託兒及幼兒照顧服務，亦有60.7%冀公司推行家庭友善政策，以推動更多惠及生育的措施，提高生育意欲。

該政黨家庭事務委員會委員蕭煒忠建議，港府應成立「新生代嬰兒基金」，為每名新生兒童設立戶口，以家庭儲蓄和政府配對資助方式協助兒童累積資本。基金可用於升學、就業或就應付危疾等提供財政支援。此外，他又建議設立「新生嬰兒津貼」及增設兒童醫療券，減輕家庭的財政壓力，鼓勵市民生育。