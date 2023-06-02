香港空運貨站推3年培訓生計劃

【本報訊】本港各行各業皆鬧人手荒，去年航空業流失率高達約16%，隨着本港機場第3條跑道啟用，客量增加將會對空運業運作帶來衝擊，業界急需相應人手填補職位空缺。香港空運貨站今年推出全新「精英管理培訓生」計劃，安排培訓生至不同崗位工作，為期3年，月薪高達2.8萬元。計劃至今接獲逾400份申請，目標聘請10人。

目前約100職位空缺 香港空運貨站執行董事李國安表示，新培訓計劃為期3年，內容着重實戰經驗及企業元素，期間培訓生會在貨站運作、商業、科技發展等部門工作，並按照其專長和興趣晉升。

計劃更新增「一對一導師培訓」，由部門最高管理層直接指導培訓生。計劃至今接獲400至500份申請，申請人橫跨物流、商科、會計等多個學系。

李說，香港空運貨站去年員工流失率達約13%，目前共有約2,100名員工，有約100個職位空缺。香港空運貨站亦採取彈性招聘策略，包括輪更工作改為固定班制、設每更最長工時等；貨站亦設流動休息車予員工休息、員工及其家屬可共同享用公司醫療計劃，以增加現有員工歸屬感。

香港空運貨站助理經理梁栢康入職近7年，由最初管理十多人團隊，到現在管理百多名同事。他指，空運是專門範疇，牽涉繁複工種，曾任職不同崗位，他認為空運工作具挑戰性亦不苦悶，「貨物千奇百趣，有種新鮮感喺度」。