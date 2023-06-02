小一派位 獲首3志願滿意率逾91％

【本報訊】教育局公布，本年度共有20,355名兒童參加小一統一派位，獲派首3個志願學校的兒童共16,688人。自行分配學位及統一派位階段獲派首3個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為91.2%，較去年的88.8%多。而去年度共有22,898名兒童參加小一統一派位，反映小一人數減少逾10%。教育局會將結果於6月7日至8日郵遞予家長。

小一入學統一派位階段的學額分為兩個部分，甲部佔統一派位學額10%，不受學校網限制，家長可選擇不超過3所在任何學校網的學校，餘下九成的統一派位學額屬乙部，家長須選擇申請兒童所屬學校網或選校名單內的學校。在參加統一派位的兒童當中，獲派甲部學額的佔2,284人，獲派乙部學額的佔18,071人。

註冊證下周三周四郵遞 曾於今年2月5日或之前為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將於6月7日至8日，收到「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》。如派遞時無人收件，郵政人員會留下「領取郵件通知卡」，家長可於下一個工作天下午開始到指定郵局領取。

倘若家長在9日仍未收到《小一註冊證》或「領取郵件通知卡」，可於10日至11日到指定的領取中心取回《小一註冊證》。如同意透過手提電話號碼接收派位結果，家長亦會於7日收到結果。