有違規前科 警長准維持專家證人身份

【本報訊】在一宗無業漢涉侮辱國歌案任專家證人的警署警長，在作供完畢及案件裁決前，被揭發17年前曾因干犯一連串違規行為，包括缺勤及填寫記事冊有數十處遺漏要接受紀律聆訊，辯方遂質疑其專家資格。警長出庭解釋，違規行為均是其疏忽所致，及後仍因其工作表現獲得晉升。裁判官最終決定維持該名警署警長的專家資格，並把原本的案件押後至7月5日裁決。

為侮辱國歌案作供 曾以專家身份作供，講述對涉案片段歌曲《願榮光歸香港》之研究的警署警長徐志聲昨再出庭，就其於2006年面對紀律聆訊一事解釋。時為警員的他在旺角警署參與一宗涉及管有違禁武器案調查時，有人投訴有涉案人士收到勒索訊息，他與隊員成為被調查對象。

其後他們雖被查出與勒索訊息無關，但他被發現於2006年5月至11月有連串違規行為，包括兩次外出工作時沒有帶佩槍、記事冊有23次沒有填寫調查時間及地點等資料、22次在記事冊沒有處理留白事項及一次上班期間缺勤30分鐘。他解釋，違規行為全因疏忽遺漏所致，他在紀律聆訊時亦承認疏忽，最終亦被申斥及就缺勤扣薪半小時。他稱事件並無影響工作，他又否認就本案作為專家證人時有選擇性取樣。裁判官指就本案須重新盤問徐屬不理想，控方應早些知會法庭此事，不過經考慮下維持徐的專家證人身份。

本案涉及無業被告鄭榮進（27歲）於2021年7月26日，將香港劍擊代表隊成員張家朗獲奧運獎牌的頒獎片段，配上社運歌曲發布到網上平台，而被控侮辱國歌等罪名。案件編號：ESCC 1366/2022