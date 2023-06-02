4成受訪社工起薪點未達社署同等職級 社福界同工不同酬 加劇青黃不接

【本報訊】香港社會工作者總工會調查發現，近四成受訪社工起始薪金仍未達社會福利署同等職級的起薪點，大部分頂薪點只能到達社署同等職級的中薪點，情況自2000年實施整筆過撥款制度後一直沒有改善。社總建議機構應盡快落實「優化整筆過撥款制度檢討報告」，公開薪酬架構，增加透明度。

社總就社福界薪酬待遇進行問卷調查，獲分別任職於90間社福機構、約750名社福同工回應。社總指出，薪酬偏低將會嚴重影響社福界吸引及挽留人才的能力，令新人卻步、舊人難留，導致人手不足、青黃不接、打擊士氣，更甚是影響整個行業的專業發展。社總要求社署提供充足資源，落實「優化整筆過撥款制度檢討報告」，公開薪酬架構，讓機構有能力制訂與社署同等的薪酬架構。

強積金供款上限促調升 社總亦發現，三成受訪者所屬機構未有向離職同工發放因通脹而上調的薪金差額，此筆款項乃同工應得，要求機構今後悉數發放予離職同工。

而調查亦指出，有機構發放花紅予同工，社總認為在近年特殊情況下不失為獎勵留任同工的方法，但長遠來說，花紅發放具彈性而不穩定，對同工保障較低。另外，調查亦指出，大部分機構都為強積金供款設上限，社總認為應調升供款上限，加強對社福同工的退休保障。