政府人員協會：入職前應 二次覆核

馬志成

【本報訊】對於政府提前招聘未畢業大學生，政府人員協會主席馬志成認為政府需為該等人士入職前進行「二次覆核」，確保公務員質素，而公務員總工會主席馮傳宗則提醒政府搶到人才後，同時要考慮如何挽留該等人才，尤其是新入職公務員的邊緣福利較私人公司低，亦是獲聘人士最終會否加入政府的考慮因素。

馬志成指目前公務員流失率高，當局新做法可精簡招聘程序，使投考人毋須等待畢業證書便可投考，對人手安排有所幫助。但他認為政府需要在該類公務員入職前進行「二次覆核」，對他們再次面試以確保公務員質素。

吸新血亦要挽留人才 實際上，當局早前曾表明歡迎「港漂」投考公務員，馮傳宗指樂見政府有更多渠道聘請公務員，但政府要與私人機構搶人才，亦要一併考慮搶到人才後如何挽留人才，皆因新制公務員的邊緣福利，例如假期不但較舊制低，也較私人機構低，故政府必須提升吸引力。

馮又認為政府亦要宣傳作為公務員要有使命感、擔當及對政府的忠誠度，好讓欲投考的大學生能夠加深認識公務員實際的工作。對於外界有聲音指政府與私人機構搶人，變相拉高公務員的薪酬，他完全不認同，直指完全沒關係。

有人力資源公司顧問指近年移居外地的港人，年輕一代比率較高，政府需要與私人企業互相競爭「搶人才」，今次提早有條件取錄大學生屬其中一種方式，新安排下政府與坊間大公司看齊，對學生有一定吸引力，但認為公務員工作性質始終與私人公司不同，投考數目不會顯著增加，又指獲提早錄用的學生，未必全部選擇受聘，不少學生規劃都會有變，或會影響政府最終聘得的人手。