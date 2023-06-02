公僕人手荒岌岌可危 搶大學生考政務職系

放寬稱助規劃 升三年級畢業前一年合資格 公務員流失情況嚴重，為填補空缺，政府與私人機構搶人才，容許未畢業的大學生投考公務員。當局指昨起接納大學3年級或將升讀3年級學生投考公務員，9月政務主任等政府6個職系將進行聯合招聘，即政務主任、二級行政主任等，不單止接受明年畢業學生申請，2025年畢業學生亦可申請，而申請的學生須符合特定條件，包括在指定時間完成學業，畢業後便可成為公務員。有議員擔心提早僱用會令公務員質素下降，但相信政府能在「試用期」上做好把關工作。

一年度萬人流失 資深者眾 2021/2022年度公務員流失人數約10,500人，當中有3,734人辭職，不少是資深公務員。公務員事務局局長楊何蓓茵昨會見8間資助大學代表時公布有關安排，指由於是有條件取錄，政府會發出適當數目的聘書和設候補名單，其他部門或紀律部隊職系亦可按工作性質及人手需求，考慮是否擴闊招聘範圍至下一屆畢業生。當局亦會調整公務員考試安排，包括將於10月舉行的綜合考試、《基本法》及《港區國安法》考試， 12月為6個職系舉行的聯合考試，以及海外考試，都適用相同條件。

她續稱，當局每年都有不同的招聘，以往只接納應屆畢業生申請，但早前訪問北京與在當地香港學生聊天，發現很多學生未畢業已有清晰志向。實際上，不少大學生未畢業已有志加入政府，希望新安排達致「三贏」，學生提早獲得有條件取錄，院校亦可善用資源，協助學生規劃，而對政府而言，可以更貼近市場變化，盡早網羅人才投身政府。

被問及會否擔心太多人應徵後不接受工作，浪費更多人手，她指目前不同僱主都在搶人才，有時給予取錄時，應徵者都會有個人考慮，私人機構都會有同樣情況，故在人事安排上，包括計算聘請哪些應徵者、設立候補名單等，未來都會是一樣。她亦強調任何招聘測試要求都一樣，無論是應屆畢業生、下一年的畢業生，甚至畢業多年的人士，當局都是用同一把尺，因此政府發出多少聘書或候補名單等，均與私人機構的做法無異。

憂質素下降 冀試用期把關 立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席郭偉强認為政府叫做有個「搶人才嘅意志」，稱積極少少「係好事」，但重申即使有搶人才措施，亦要做好留住人才的工作。他又坦言擔心提早僱用會令公務員質素下降，但相信政府能在「試用期」上做好把關工作。該事務委員會成員林琳建議政府積極主動與院校合作，由高官親自到大學校園招募人才，並邀請相關職系的公務員到校向學生分享經驗。