4月零售銷售升15% 惟增長放緩

【本報訊】本港零售表現連升5個月，惟增長明顯放緩。政府統計處公布，上月零售業總銷貨價值臨時估計為347億元，按年升15%。扣除期間價格變動後，同月零售業總銷貨數量按年升13.3%。零售業界表示，本港零售復甦仍具挑戰，擬今年7至8月舉辦活動以配合港府推廣，冀重塑本港購物天堂和好客之都形象。

按零售類別分析，今年4月份銷貨價值最高是珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，按年升75.2%；其他未分類消費品升17.8%；服裝升38.6%；食品、酒類飲品及煙草升3.9%；百貨公司貨品升14%；藥物及化妝品升34.8%。相反，超級市場貨品的銷貨價值跌7.9%。電器及其他未分類耐用消費品跌13.1%；燃料跌10.2%；家具及固定裝置跌26%。今年首4個月累計，零售業總銷貨價值的臨時估計按年升21.7%；同期總銷貨數量則升19.9%。

暑假辦購物節吸客 香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，上月內地五一假期未見為本地零售帶來明顯刺激作用，並留意到內地旅客訪港消費水平普遍下跌，傾向深度體驗遊，反映購物已非內地客來港主因。她透露，協會將於暑假舉行香港開心購物節，並重塑本港形象。

但她指本港零售復甦有不少挑戰，包括外圍環境不明朗、租金水平上漲和人才短缺等，促港府助業界吸納本地和大灣區人才，並加強專才職業培訓。

港府官員表示，本港零售業在疫情期間受到前所未有打擊，但隨着社會復常以及恢復對外通關，社會氣氛已「活起來、動起來」。今年首4個月，訪港旅客約730萬人次，帶動零售業回暖，並相信經濟正持續改善。