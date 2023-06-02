巨型黃鴨孖住上 6．10維港細賞

中環海濱長廊停留兩周 由荷蘭藝術家霍夫曼創作的巨型黃色橡皮鴨，繼2013年在維港暢泳後，本月10日起將「打孖上」再度於毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）對出的維港海面戲水，為期約兩星期。可愛小鴨成雙成對，藝術家冀市民「打卡」之餘，亦可領略珍惜疫後相聚時光。

是次展出的橡皮鴨高18米，為全球最高的橡皮鴨之一，並且成雙成對重臨本港，就像「囍」、「朋」二字，象徵好事成雙，為本港增添雙倍快樂。

金鐘站半圓天窗變鴨子臉 巨鴨除了在添馬海面沐浴外，尚有18款不同造型的小鴨率先由即日起在18個港鐵站出沒，包括重要樞紐如中環站、金鐘站、紅磡站及九龍塘站，也有旅遊區如銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站，更有生活社區如彩虹站、大圍站，公眾可透過交通網絡率先體驗這趟藝術旅程。其中，金鐘站E出口的高6米、闊24.5米巨型半圓玻璃天窗更為化身「鏡子」，呈現圓乎乎的鴨子臉；香港站亦會有大型數碼互動展示區，屏幕上跌落的小鴨每當碰到途經乘客的頭頂，便會彈出心形圖案，實在是「打卡」首選。

該展覽由荷蘭藝術家霍夫曼與本地創意品牌公司ARR聯合策展；而ARR曾於2013年安排同款橡皮鴨於尖沙咀海面展出，適逢該公司成立20周年，再度策劃橡皮鴨時隔10年重「游」香江。

霍夫曼表示，是次展出一雙橡皮鴨是強調友誼和與人連結，「疫情讓我們學會珍惜相聚的時光，應活在當下並共創實在的時刻和回憶。現今科技讓生活變得麻木，藝術可擴闊眼界，洗滌心靈。」他希望港人享受當下美好時光。

除了展品外，主辦單位亦將於本月5日上午11時起，網上發售黃鴨相關產品，包括限量300枚的雙鴨銅雕、搪膠公仔、原木雕塑、茶具、衣服，以及麻雀套裝。