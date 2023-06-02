醫健：醫患同行：濕性老年黃斑病變 延治視力恐難逆轉

隨着本港人口老化，老年黃斑病變將愈趨普遍。估計約50萬港人患老年黃斑病變，早前港大研究中顯示老年黃斑病變為港人致盲的第二大元兇。老年黃斑病變分為乾性及濕性，乾性病人病徵並不明顯，很多老人家有乾性病變也不自知，而濕性老年黃斑病變則對視力造成更大的影響，有可能在數天內令患者的視力急速下降。如不立即醫治處理，對患者的視力及生活造成嚴重及不可逆轉的影響，絕對不能忽視。

一向以來，由於公營系統長期供不應求，患有老年黃斑病變及糖尿病黃斑水腫患者需要等候較長時間才有望得到適切的醫治，公營醫院延誤確診和治療情況嚴重，香港視網膜協會委託了香港民意研究所於2023年2月，訪問了共200名年黃斑病變或糖尿病黃斑水腫患者，了解他們的治療情況，以督促當局正視問題。

經過多年爭取，於2022年底政府首次將抗血管內皮生長因子眼內注射納入為撒瑪利亞基金資助藥物，幫助有經濟困難的病人用藥，實為一大德政。在現今輪候及治療等候期已嚴重過長的情況下，此項德政雖然會令更多有經濟困難的患者能接受治療，但對於前線工作壓力和等候治療情況卻會火上加油，加劇惡化。

實際上，病發首3個月為治療黃金期，在視力未嚴重受損前接受持續治療，療效明顯更佳。協會亦建議有關當局盡快從多方面着手改善服務，應對即時更龐大的服務需求，縮短輪候時間。