醫健：職場健康：職業安全健康大獎 提升企業職安健水平
企業推行職安健措施，提供安全健康的工作環境，不僅能減低僱員工作受傷的風險，保障僱員的生命及健康之外，更可建立良好的職安健文化，提升本港的職安健水平。被業界譽為「職安健奧斯卡」的「香港職業安全健康大獎」是本港推廣跨行業職安健文化的重要平台，表揚在推行職安健方面有傑出表現的機構，同時為業界提供互相交流的平台，借鑑彼此的職安健最佳實務及策略，從而提升機構的職安健表現和生產力，以及企業形象。
由職安局聯同勞工處主辦，多個政府部門和友好團體協辦的「第二十二屆香港職業安全健康大獎」今年已踏入第22個年頭，一直備受業界重視。今屆「大獎」共設有9個獎項類別，包括「安全管理制度大獎」、「安全表現大獎」、「職安健改善項目大獎」、「職安健宣傳推廣大獎」、「職業復康大獎 」、「職安健報告大獎」、「工作安全行為大獎」、「安全文化大獎」及「最佳酷熱天氣下職安健計劃」。
借鑑各行業的良好實踐經驗以持續優化職安健措施，是提升機構職安健的重要一環。我們誠邀各行各業的機構參與「大獎」，分享企業職安健措施和交流創新職安健點子，一同提升本港的職安健水平。大獎現正接受報名，請立即行動！
重要日期：
2023年6月12日（星期一）—截止報名參賽、遞交報告及補充資料
2023年7月中旬—於職安局網站公布入圍名單
2023年7月20日至8月4日—實地評核入圍機構
2023年11月—「第二十二屆香港職業安全健康大獎」
分享會暨頒獎典禮 大獎詳情及報名表格：https：//bit.ly/3BtW8zt
網上報名：https：//bit.ly/41gsKay
職業安全健康局
www.oshc.org.hk
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230602-0602_00176_063/醫健：職場健康：職業安全健康大獎-提升企業職安健水平
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