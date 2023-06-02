中大證口服新冠藥 長者入院風險削半

【本報訊】衞生署早前指出社會廣泛使用新冠抗病毒藥，有助減低新冠病毒的威脅。香港中文大學醫學院研究團隊分析逾14,000名確診新冠的院舍長者數據，證實新冠口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）和帕克斯洛維德（Nirmatrelvir/ Ritonavir，或稱為Paxlovid）可有效降低院舍長者入院風險54%及重症率65至83%。面對近期感染數字回升，有關研究結果可為院舍及社區長者提供實證參考，鼓勵他們染病後盡快使用口服藥。研究已在國際醫學期刊《JAMA Network Open》上發表。

重症率減65%至83%

國際研究證實帕克斯洛維德和莫納皮拉韋兩種新冠口服藥可有效降低入院率及死亡率，但現存的數據多以青年至中年人為基礎。中大醫學院研究團隊收集本港14,617名於2022年2月至3月期間確診新冠，以及接受社區老人評估小組照顧的院舍長者數據。研究對象平均年齡為83至85歲，當中35.5%長者獲處方莫納皮拉韋，3.3%獲處方帕克斯洛維德，其餘61.2%沒有使用口服藥。團隊跟進他們的病程30日，發現服用新冠口服藥的長者，他們的入院率下降了54%，而重症風險方面則可減65%至83%。