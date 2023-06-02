新冠殺傷力大減 專家嘆港應變慢

料90%人混合免疫 至今始降級「戒備」 政府將「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」下的應變級別由「緊急」級別調低至「戒備」級別。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，「緊急」級別已生效逾千日，因應現時新冠病毒對香港影響大幅度減低，並估算九成市民有混合免疫，新冠肺炎重症及死亡率已和季節性流感差不多，調低級別做法也算合適。他更指出，世界各地應對新冠病疫情爆發的社交距離或針對性措施，基本上已全部取消，認為香港近日才調低應變級別「有少少落後咗」。

「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」包括三個應變級別，即「戒備」、「嚴重」及「緊急」。當局日前由「緊急」應變級別，調低兩級至「戒備」。針對調整與疫情相關的措施及安排，包括不公布每日化驗所核酸檢測數字及死亡個案。

何栢良認為，新冠肺炎已成風土病，沒有需要即時發放資訊，取消對市民來說是好事，因為衞生防護中心每日公布的感染及死亡數字，「多多少少對市民大眾心理上帶來幾多負面影響」。

礙學習社交 籲兒童除罩 至於現時仍然實施大廈污水監測，何栢良亦認為沒有必要繼續，因作用已不大，背後亦牽涉很多人力資源，在重症病人拿樣本作病毒分析，成效更高。他又建議政府應更新或取消有關新冠疫情的宣傳聲帶，以免讓市民感到與調整應變機制「唔配對」。

至於是否需要繼續戴口罩，何栢良說，隨病毒愈變愈弱，澳洲及英國也有數據指出，兒童感染新冠病毒併發症風險已大幅下降10倍至20倍，因此應該平衡戴口罩對兒童衍生的影響。他認為口罩對學生學習及人與人之間交往造成距離，在學校健康的兒童，如本身沒有病徵，毋須戴口罩，幫兒童盡快建立學生之間社交來往；如果有不舒服，到門診、醫院、安老院等，或免疫力低人士到人多地方，可戴口罩，但其他一般兒童、成年人，外出毋須戴口罩。