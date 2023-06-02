簡約公屋 議員倡劏房童優先住

【本報訊】不少兒童居於劏房，對他們成長不利。根據政府統計處2021年的人口普查，18.9%劏房住戶為18歲以下。議員吳秋北認為，在簡約公屋和公屋供應逐步增加，政府有條件和義務讓兒童率先入住簡約公屋。議員鄧家彪則建議政府應於2025年完成巡查全港劏房，並建立登記資料庫等措施。

鄧指出，政府巡查成效不彰是主要問題；根據屋宇署數字顯示，本年度屋宇署巡查指標依然是1,650個劏房，估算若要巡查全港107,200個劏房，則需約65年。中長期而言，他認為港府應進一步完善劏房租管條例，建立劏房及業主登記資料庫。業主和地產代理須向差餉物業估價署登記備案，確保合乎租管條例，經巡查合格後的劏房才可發出牌照。

議員也建議政府應優化過渡性房屋或簡約公屋的申請編制準則，有兒童居住的劏房家庭，應可享有優先申請過渡性房屋和簡約公屋，並享有租金折扣，適當提供書簿津貼等。

4人蝸居百呎 子女矮櫈做功課 居於牛池灣西村約100平方呎劏房的黃太說，一家4口居住的環境惡劣，因家中空間不足，兩名子女需在矮櫈上做功課，亦不敢邀請同學到家中玩耍。她又稱，到了炎熱的夏季時，即使開冷氣，體感溫度仍感到炎熱。社區幹事蘇嘉樂到訪黃太居所時，坦言難以再容納多一個人。