租置屋邨老舊殘 房委會疏於把關

圍標頻生 高昂管理費埋隱患 本港租者置其屋計劃的39個屋邨，涉及18萬個單位，然而相關項目樓齡超過30年，樓宇及其公共設施修葺和維修工程進展緩慢。立法會昨通過由金融界議員陳振英提出的正視租置公屋的管理及維修責任的動議。多名議員炮轟房屋委員會卸責，又形容政府推出法團政策為「生仔唔湊仔」，沒在法團會議中做好把關工作，令圍標等情況頻生，屋邨管理公司亦收取過高費用如同「吸血鬼」，更有議員認為政府應把明日大嶼等基建推倒重來，把資源用於處理房屋問題。

議員斥有心卸責 縱容禍根 勞工界議員梁子穎批評所有租置屋苑都出現管理問題，斥房委會有心卸責，令業主需要自行處理維修事宜，大部分屋苑因而不敢用錢，留起來做重要大維修，因此不做其他工程，使很多設施都很舊，又斥房委會未有在租置業主法團中做好監管工作，經常表示「冇意見」，令人視法團工作為為「肥豬肉」，而屋邨管理公司收取費用更是過高，如同「吸血鬼」。

他又指有不少法團主席經常要求大廈進行無謂的工程，並從中圖利，加上外界經常干預法團運作，令租置屋法團開會產生衝突更是「見怪不怪」，形容情況猶如2019年「黑暴」，當時的反對派及民主派議員亦有參與，指他們「不看事實只看關係」就為立案法團「講好說話」，令選舉工程利益混在一起。他要求房委會應在法團中做好工作，建議法團委員宣誓進行更嚴格的資格審查，廉政公署亦應加強工作避免出現「圍標」問題。

遇事只稱私人業權 拒介入 另一議員顏汶羽指每當出現曱甴屋、鼠患等，房委會都會以私人業權為由「拒絕介入」，市民難以找到合適的政府部門求助。他以冷氣機滴水為例，指相關個案在公屋時可使用扣分制處理，但若發生在租置屋苑，房委會不會執法，部門間「你推我，我推你」。

議員郭偉强更以柴灣翠灣邨為例，指該邨有幼稚園租用房委會單位，但無法使用鞦韆，因為該鞦韆歸法團管理，斥房委會將責任一卸千里，令租客未有應有的設施用。另一議員梁美芬形容政府推出法團政策為「生仔唔湊仔」，將管理問題推至「唔專業、冇時間」，甚至「別有用心壟斷維修」的人，要求當局擔起管理責任。

房屋問題多，議員謝偉俊批評政府未有盡力打擊濫用公屋，反而花費200億元興建簡約公屋。他重申同意需要協助市民，希望政府要平衡各階層的利益，又希望政府同樣要處理「三無大廈」的問題。他又強調政府若然能將用作興建「明日大嶼」等基建的開支，和舉辦「開心香港」等「虛錢」，放在處理房屋問題上更好，又相信政府如果在處理問題時，能有進行「完善選舉制度」那種「推倒重來的決心」會更好。

房屋局副局長戴尚誠回應強調，房委會會積極參與法團事務，又指當局不宜再向租者置其屋計劃注資。